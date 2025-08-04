Çin, tahvil faiz gelirlerine vergi getiriyor

Çin Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada, merkezi ve yerel yönetimlerin yanı sıra finansal kuruluşların sattığı tahvillerden elde edilen faiz gelirlerinden Katma Değer Vergisi (KDV) tahsilatına 8 Ağustos'tan itibaren yeniden başlanacağını bildirdi. Bu tarihten önce ihraç edilen tahviller ve bunların yeniden satışları vergiden muaf tutulacak.

Analistler, %6 olarak uygulanacak KDV oranının yeni ihraç edilecek tahvillere yatırım yapmayı maliyetli hale getireceğini ve mevcut senetleri cazip kılacağını belirtti. Analistler, bu durumun mevcut ve yeni tahviller arasındaki getiri farkını beş ila on baz puan kadar açabileceğini tahmin ediyor.