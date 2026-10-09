Çin tahvillerinde ‘Panda’ rüzgarı: Borçlanma maliyetleri neden düşüyor?

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Çin’in gösterge niteliğindeki 10 yıllık devlet tahvili getirisinin %1,70 seviyesine gerilemesi, küresel piyasalarda dikkatle izlenen gelişmelerin başında geliyor. Bilindiği üzere tahvil getirilerindeki düşüş, tahvil fiyatlarının yükseldiğine ve varlığa olan alım iştahının güçlendiğine işaret ederken, aynı zamanda devletin borçlanma maliyetlerinin de azaldığını gösteriyor.

Bu hareketliliğin temelinde ise yuan cinsinden borçlanma araçlarına gelen güçlü talep yatıyor. Özellikle yabancı yatırımcıların yuan varlıklarına yönelmesi, alım dalgasının ana motoru konumunda. Yuan cinsi borçlanma, borcun doğrudan Çin para birimi üzerinden alınıp yine bu birimle ödenmesi anlamına geliyor ki bu da kur riskini yönetmek isteyen uluslararası aktörler için cazip bir alan yaratıyor.

Panda tahvil hacminde 115,5 milyar yuanlık zirve

Bu yoğun talebin sahadaki en somut yansıması ise Panda tahvil piyasasında görülüyor. Yabancı kurumların Çin anakarasında yuan cinsinden borçlanmasını ifade eden Panda tahvilleri, uluslararası kuruluşların ilgisiyle 115,5 milyar yuanlık toplam ihraç hacmine ulaştı.

Böylece bir tarafta devlet tahvili getirisindeki gerileme piyasadaki likidite bolluğunu ve güveni teyit ederken, diğer tarafta Panda tahvil ihraçlarındaki rekor artış Çin piyasalarına olan yabancı sermaye entegrasyonunun hız kesmeden devam ettiğini ortaya koyuyor.