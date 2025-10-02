Çin tekstil devi Shein’in Fransa hamlesine modacılardan tepki
Çinli alışveriş devi Shein, Paris'teki ilk kalıcı mağazasını BHV'de kasımda açmaya hazırlanırken, Fransız modacılar ayağa kalktı. Moda dernekleri "Shein, düzinelerce yerli markayı yok edip pazarımızı tek kullanımlık ürünlerle dolduruyor" diyerek sert tepki gösterdi.
Çinli Shein'in Fransa'ya fiziksel mağaza açma girişimi ekonomik ve çevresel tartışmaları alevlendirdi.
Fransa'daki ilk kalıcı mağazalarını açmaya hazırlanan moda perakendecisi Shein, Fransız giyim markalarının tepkisiyle karşılaştı.
Shein pilot uygulama için Fransa'yı seçti
Fiziksel mağazacılıkta pilot uygulama için Fransa'yı seçtiğini açıklayan Shein, Fransa'nın önemli perakende gayrimenkul oyuncularından Societe des Grands Magasins (SGM) ile anlaştı.Şirket, Parisli büyük mağaza BHV'nin içinde ilk kalıcı mağazasını kasımda açacak.
Çinli şirket ardından Dijon, Reims, Grenoble, Angers ve Limoges'ta Galeries Lafayette mağazalarında 5 mağaza daha açacak.
Genç müşteriler hedefte
SGM Başkanı Frederic Merlin yaptığı açıklamada, uygun fiyatlarda ürünleri bulunan Shein’in söz konusu hamlesinin daha genç bir müşteri kitlesini çekeceğini söyledi.
Fransız markalarını yok edeceğinden endişe ediliyor
Moda perakende derneği Federation Francaise du Pret-a-Porter'ın Başkanı Yann Rivoallan, Çinli şirketi eleştirerek, "Paris Belediye Binası'nın önünde yeni bir Shein mega mağazası açıyorlar. Shein mağazası, düzinelerce Fransız markasını yok ettikten sonra, pazarımızı daha büyük miktarda tek kullanımlık ürünlerle doldurmayı hedefliyor." dedi.