Çin, temmuzda 112,5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi

Çin Gümrükler Genel İdaresi tarafından yayımlanan resmi verilere göre, ülkenin temmuz ayındaki net ticaret dengesi güçlü duruşunu korudu. Piyasaların 107 milyar dolar civarındaki beklentilerini geride bırakan 112,5 milyar dolarlık dış ticaret fazlası, küresel ticaret kanallarındaki etkinliğin devam ettiğini gösterdi. Ancak bu hacim, haziran ayında kaydedilen 125,62 milyar dolarlık tarihi rekor seviyenin altında kalarak dış satımda bir miktar hız kaybına işaret etti.

Teknoloji ve yapay zeka ihracatın itici gücü oldu

Küresel ölçekte jeopolitik gerilimler tırmanırken, yapay zeka altyapı yatırımlarındaki küresel talep patlaması Çin’in ihracat kanallarını canlı tutmaya devam etti. Özellikle yarı iletkenler, mikroçipler ve yüksek teknolojiye dayalı ürün sevkiyatlarındaki artış, dış pazarlardaki Çin malı ağırlığını pekiştirdi. İthalat tarafında ise çip fiyatlarındaki yükseliş ve ham madde maliyetlerinin seyri, haziran ayındaki pik noktalara kıyasla daha kontrollü bir genişleme göstererek fazla verme eğilimini destekledi. Buna ek olarak, dünya genelinde hız kazanan dijital dönüşüm süreçleri, sunucu donanımları ve gelişmiş elektronik bileşenlere olan ihtiyacı artırarak üreticilerin sipariş defterlerini doldurmalarını sağladı. Sanayideki bu teknoloji odaklı vites yükseltme, geleneksel tüketim mallarındaki dönemsel durgunluğu fazlasıyla dengelerken, ülkenin küresel değer zincirindeki vazgeçilmez konumunu daha da sağlamlaştırıyor.

Küresel korumacılık duvarları ve sevkiyat stratejileri

Temmuz ayı performansının arkasında, Batılı ülkelerin uygulamaya koymaya hazırlandığı yeni gümrük vergisi ve tarife kısıtlamaları öncesinde şirketlerin siparişleri öne çekmesi önemli bir rol oynadı. Çinli üreticilerin, sevkiyat hatlarında yaşanabilecek olası darboğazları ve yasal engelleri aşmak adına lojistik operasyonlarını hızlandırdığını gözlemliyorum. Bu durum, iç talepteki dönemsel kırılganlıklara hissettirmeden, dış ticaret dinamiğinin ekonomik büyümede en kritik kalkan olmaya devam ettiğini teyit ediyor. Tüm bunlara ek olarak, küresel emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar karşısında tedarik stratejilerini güncelleyen üreticiler, dış pazarlardaki rekabet avantajını korumak için maliyet optimizasyonuna yöneliyor.