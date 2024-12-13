Çin teşvikleri emlakta hayal kırıklığı yarattı

Goldman Sachs analistleri, Çin'in yaklaşan il ve ulusal düzeydeki “İki Oturum” toplantılarının, CEWC'nin sınırlı mesaj vermesinin ardından bir sonraki önemli makro politika katalizörü olabileceğini söylediler.

Analistlere göre, politika yapıcıların tüketime öncelik verilmesi ve doğum oranlarını artırma planlarını vurgulamaları biraz olumlu olsa da emlak sektörünü istikrara kavuşturmak ve enflasyonu normalleştirmek için net, uygulanabilir bir stratejinin olmaması hayal kırıklığı yaratıyor.

Goldman Sachs'a göre Pekin, 2025 yılı için resmi bütçe açığı hedefini 2024 yılındaki GSYH'nin yüzde 3,0'ından yüzde 3,6'ya ya da daha yükseğe çıkarabilir. Ayrıca merkezi hükümet özel tahvil ihraç paketini 1 trilyon CNY'den 2,5 trilyon CNY'ye çıkarabilir ve yerel hükümet özel tahvil ihracını 3,9 trilyon CNY'den 4,7 trilyon CNY'ye yükseltebilir.