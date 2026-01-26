  1. Ekonomim
Çin Ticaret Bakanlığı: Dış ticarette fırsatlar ve zorluklar bir arada olacak

Çin Ticaret Bakanlığı yetkilileri, 2026 yılına ilişkin değerlendirmelerinde ülkenin dış ticaretinde hem fırsatların hem de zorlukların birlikte var olacağını bildirdi.

Çin Ticaret Bakanlığı yetkilileri, küresel belirsizliklere rağmen dış ticaretin geliştirilmesi için halen birçok elverişli koşulun bulunduğunu da vurguladı.

Yetkili, Çin’in hizmetler piyasasında açılma sürecinin düzenli ve kontrollü şekilde ilerletileceğini belirtirken, dış ticareti desteklemeye yönelik yeni politikaların uygun zamanda devreye alınacağını ifade etti.

Çin ile ABD ilişkilerine de değinen yetkili, iki ülkenin liderlerinin Güney Kore’de gerçekleştirdiği zirvenin ardından çeşitli düzeylerde iletişimi sürdürdüğünü söyledi.

Çin Ticaret Bakanlığı, 2026’da dış ticaret politikalarının esneklik ve açıklık çerçevesinde yürütüleceğini, küresel koşullara uyum sağlayan adımların atılmaya devam edileceğini bildirdi.

