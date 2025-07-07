Çin, ticaret savaşında ABD'ye rest çekti: Tarifelerin baskı aracı olmasına karşıyız

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ile süren "tarife ve ticaret savaşlarına" ve tarifelerin başkalarına karşı "zorlama ve baskı yapma" aracı olarak kullanılmasına karşı çıktıklarını bildirdi.

Tarife tehditlerine Çin'den yanıt

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, basın toplantısında, ABD'nin "Amerikan karşıtı politikaları benimseyenlere" yönelik tarife tehditlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

BRICS'in uluslararası toplumda "iyi bir güç" olduğuna ve üçüncü tarafları hedef almadığına inandıklarını belirten Mao, Çin'in "her zaman tarife ve ticaret savaşına karşı çıktığını" söyledi.

"Baskı yapma aracı olarak kullanılmasına karşıyız"

Mao, "Tarifelerin, diğerlerine karşı zorlama ve baskı yapma aracı olarak kullanılmasına karşıyız. Tarife uygulamak kimsenin çıkarına hizmet etmez." dedi.

Sözcü Mao, BRICS'in ortaya çıkan piyasa ve gelişen ülkeler arasında işbirliği için önemli bir platform olduğunu ve kapsayıcılığı desteklediğini kaydetti.

Trump BRICS'i ek yüzde 10'luk tarife ile tehdit etmişti

ABD Başkanı Donald Trump, BRICS'in "Amerikan karşıtı politikalarını benimseyen" herhangi bir ülkenin ek yüzde 10'luk gümrük tarifesiyle karşılaşacağı tehdidinde bulunmuştu.

Trump, ülkesinin hazırladığı "tarife mektupları veya anlaşmalarının" dünya geneli ülkelere bugün gönderilmeye başlanacağını bildirmişti.