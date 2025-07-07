  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Çin, ticaret savaşında ABD'ye rest çekti: Tarifelerin baskı aracı olmasına karşıyız
Takip Et

Çin, ticaret savaşında ABD'ye rest çekti: Tarifelerin baskı aracı olmasına karşıyız

Trump'ın ülkelere vergi mektupları göndereceğini açıklamasının ardından Çin'den dikkat çeken bir yorum geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı, tarifelerin başkalarına karşı "baskı aracı" olarak kullanılmasına karşı çıktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çin, ticaret savaşında ABD'ye rest çekti: Tarifelerin baskı aracı olmasına karşıyız
Takip Et

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ile süren "tarife ve ticaret savaşlarına" ve tarifelerin başkalarına karşı "zorlama ve baskı yapma" aracı olarak kullanılmasına karşı çıktıklarını bildirdi.

Tarife tehditlerine Çin'den yanıt

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, basın toplantısında, ABD'nin "Amerikan karşıtı politikaları benimseyenlere" yönelik tarife tehditlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

BRICS'in uluslararası toplumda "iyi bir güç" olduğuna ve üçüncü tarafları hedef almadığına inandıklarını belirten Mao, Çin'in "her zaman tarife ve ticaret savaşına karşı çıktığını" söyledi.

"Baskı yapma aracı olarak kullanılmasına karşıyız"

Mao, "Tarifelerin, diğerlerine karşı zorlama ve baskı yapma aracı olarak kullanılmasına karşıyız. Tarife uygulamak kimsenin çıkarına hizmet etmez." dedi.

Sözcü Mao, BRICS'in ortaya çıkan piyasa ve gelişen ülkeler arasında işbirliği için önemli bir platform olduğunu ve kapsayıcılığı desteklediğini kaydetti.

Trump BRICS'i ek yüzde 10'luk tarife ile tehdit etmişti

ABD Başkanı Donald Trump, BRICS'in "Amerikan karşıtı politikalarını benimseyen" herhangi bir ülkenin ek yüzde 10'luk gümrük tarifesiyle karşılaşacağı tehdidinde bulunmuştu.

Trump, ülkesinin hazırladığı "tarife mektupları veya anlaşmalarının" dünya geneli ülkelere bugün gönderilmeye başlanacağını bildirmişti.

Trump'dan tarife açıklaması: 9 Temmuz'a kadar anlaşmalar tamamlanacakTrump'dan tarife açıklaması: 9 Temmuz'a kadar anlaşmalar tamamlanacakDünya
Trump’ın ülkelere tanıdığı süre bitiyor! Anlaşma yoksa yüksek vergiler kapıdaTrump’ın ülkelere tanıdığı süre bitiyor! Anlaşma yoksa yüksek vergiler kapıdaKüresel Ekonomi
Küresel Ekonomi
Almanya'da sanayi üretimi beklentilerin üzerinde arttı
Almanya'da sanayi üretimi beklentilerin üzerinde arttı
Çin Merkez Bankası altın almaya devam ediyor
Çin Merkez Bankası altın almaya devam ediyor
Japonya’nın döviz rezervleri 3 yılın zirvesinde
Japonya’nın döviz rezervleri 3 yılın zirvesinde
L’Oréal, saç bakım markası Color Wow’ı satın alıyor
L’Oréal, saç bakım markası Color Wow’ı satın alıyor
Elon Musk’ın America Partisi’nden Bitcoin'e destek! Fiat parayı ‘umutsuz’ ilan etti
Elon Musk’ın America Partisi’nden Bitcoin'e destek! Fiat parayı ‘umutsuz’ ilan etti
Trump’ın ülkelere tanıdığı süre bitiyor! Anlaşma yoksa yüksek vergiler kapıda
Trump’ın ülkelere tanıdığı süre bitiyor! Anlaşma yoksa yüksek vergiler kapıda