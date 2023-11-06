Çin Uluslararası İthalat Fuarı kapılarını açtı

Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE), Şanghay’da kapılarını açtı. Bu yıl 6'ncısı düzenlenen fuarın açılış törenine, çeşitli ülkelerden 1000'den fazla hükümet ve iş dünyası temsilcisi katıldı.

Devlet Başkanı Şi Cinping, fuarın açılışına gönderdiği mesajda, dünya ekonomisinin COVID-19 salgını sonrası toparlanma ivmesini halen yakalayamadığını, bunun için ülkeler arasında dayanışma ve işbirliğine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Ülke olarak dışa açılmayı kararlılıkla sürdüreceğini vurgulayan Şi, Çin'in daima küresel kalkınma için fırsat olacağının altını çizdi.

Çin Başbakanı Li Çiang da açılış konuşmasında, gelecek 5 yılda ülkesinin mal ve hizmet ithalatı toplamının 17 trilyon doları aşmasını beklediklerini ifade ederek, yabancı şirketler için piyasa olanaklarını genişletme sözü verdi.

Başbakan Li, ithalat kalemlerini genişleteceklerini, mal ve hizmet ticaretini eşgüdüm içinde geliştireceklerini, sınır aşırı hizmet ticaretinde engelleri kaldıracaklarını, dış ticaret formatlarında ve modellerinde yenilikçiliği teşvik ederek dijital ticareti artıracaklarını vurguladı.

Çin'de orta gelir grubunda 400 milyon tüketicinin bulunduğuna, bunun büyük bir alım gücü imkanını beraberinde getirdiğine ve yabancı şirketlere önemli bir piyasa potansiyeli sunduğuna dikkati çekerek, büyük ekonomilere küreselleşmeden karşılıklı fayda sağlamak için Çin ile ortak çaba gösterme çağrısında bulundu.

Çin'e resmi ziyareti kapsamında fuara konuk olan Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de kurallara dayalı serbest ticaretin ülkelerin refahı açısından önemine işaret ederek, "Bölgedeki tüm diğer ekonomilerle birlikte Avustralya ve Çin, kurallara dayalı ticaretin sağladığı istikrar ve öngörülebilirlik sayesinde refaha ulaştı." diye konuştu.

Albanese, işletmelerin başarılı ve yenilikçi olmasını sağlayacak uygun iş ortamının yaratılmasında hükümetlere de görev düştüğünü vurguladı.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan, 6. kez düzenlenen fuarın güçlü ve sağlam temelli bir platform oluşturduğunu, Çin'in başta gelişmekte olan ülkeler ile küçük ve orta ölçekli işletmeler olmak üzere dünyanın geri kalanıyla ticari ilişkilerini dengeleme iradesinin sembolü haline geldiğini söyledi.

Çin, CIIE'yi ilk kez 2018'de, ABD ile karşılıklı gümrük tarifelerinin yükseltilmesiyle tetiklenen "ticaret savaşının" başlamasının hemen ardından düzenlemişti.

Her yıl düzenlenen etkinlik bir ticaret fuarının ötesinde yabancı işletmeler için Çin'in merkezi ve yerel hükümetleri ile ülkedeki kurumsal ve bireysel alıcılarla ilişki kurabilmek için zemin olarak görülüyor.

Bu yıl 5-10 Kasım'da düzenlenen fuara çeşitli ülkelerden 3 bin 400'den fazla firma ve kurum katılıyor.