Çin, Venezuela’ya ilişkin kredi risklerini takibe aldı

Çin’in en üst finansal düzenleyici kurumu olan Ulusal Finansal Düzenleme İdaresi (NFRA), ABD’nin Venezuela’daki operasyonu sonrası politika bankaları ve büyük ticari bankalardan Venezuela’ya ilişkin kredi risklerini raporlamalarını ve bu ülkeyle bağlantılı tüm kredilerde risk izlemeyi sıkılaştırmalarını istedi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan UC San Diego’dan Prof. Victor Shih, ABD’li alacaklıların Venezuela borçlarında öncelikli (senior) konuma gelmesi halinde, Çinli kreditörlerin risklerinin belirgin şekilde artabileceği uyarısında bulundu. Shih’e göre, Venezuela hükümeti ve devlet şirketleri hem ABD’nin taleplerini hem de iç yükümlülüklerini aynı anda karşılamakta zorlanırsa, Çin’e yönelik geri ödemelerde aksamalar yaşanması olası.