Çin verisi piyasaları hareketlendirdi

Asya borsaları, Çin'in Temmuz'da deflasyona girdiğini gösteren verilerin, küresel enflasyonu hafifletebilecek etkisine karşılık global ekonomik büyüme görünümü için negatif bir işaret görülmesiyle seviyesini korumaya çalıştı.

Çin'de yakından izlenen enflasyon verisi tüketici fiyatlarının Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %0.3 gerilediğini gösterdi. Düşüş beklenilen %0.4 seviyesinden biraz daha iyi olsa da Şubat 2021'den bu yana kaydedilen ilk düşüş olma özelliği taşıyor. Üretici fiyatları ise üst üste onuncu ayda da geriledi.

Çin'de dün açıklanan zayıf ticaret verileri de küresel ekonomik görünüme ilişkin endişelere neden oldu.

Üç yıllık Hazine tahvillerinin 42 milyar dolar büyüklüğündeki satışının yoğun ilgi görmesinin ardından uzun vadeli Hazine tahvillerinin getirileri Asya işlemlerinde kayıplarını artırdı.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi dün 5 baz puan düşüşle %3.9840 seviyesine gerileyerek haftanın dip seviyesini görmesinin ardından bugün 2 baz puan düşüşle %4.004 seviyesine geriledi.

ABD'nin faiz beklentilerine duyarlı olan iki yıllık Hazine tahvillerinin getirisi dün yatay seyretmesinin ardından 1 baz puan geriledi.

Gözler ABD enflasyonunda

Piyasalar, ABD'de yarın açıklanacak olan enflasyon verisini izleyecekler. Enflasyonun Temmuz'da yıllık hafif artarak %3.3'e yükselmesi, çekirdek enflasyonun ise %4.8'de sabit kalması bekleniyor.

Dolar, yatırımcıların Çin'in zayıflayan ekonomisi ve ABD'li bankaların kredi notlarının düşürülmesi nedeniyle güvenli liman olarak görülen para birimine yönelmesiyle dün elde ettiği kazanımları korudu ve Asya işlemlerinde de yüksek seyretti.

Dolarda hafif çekilme

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi %0.08 düşüşle 102.44 seviyesine geriledi. Dolar yen karşısında %0.12 düşüşle 143.2 seviyesinde işlem gördü. Euro/dolar %0.10 artışla 1.0965 seviyesine yükseldi.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'de açıklanan verilerin ardından talebin yavaşlayacağı beklentilerinin artarak arz sıkışıklığı endişelerinin önüne geçmesiyle petrol fiyatları geriledi.

Petrol fren yaptı

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı %0.17 gerileyerek 86.02 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD hafif ham petrolü %0.19 gerileyerek 82.76 dolar seviyesinde işlem gördü.