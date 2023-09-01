Çin verisi piyasaları hareketlendirdi

Asya borsaları, Çin'in gayrimenkul sektörünü desteklemek ve yuandaki değer kaybını önlemek için attığı yeni adımlarla sınırlı yükseldi. Yatırımcılar faiz artırımlarının devamı konusunda belirleyici olması beklenen ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde temkinli kaldı.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %0.17 yükselirken Japonya'nın Nikkei endeksi %0.57 artış kaydetti. ABD'de tüketici harcamaları, dün yayımlanan verilere göre Temmuz'da altı ayın en büyük artışını kaydetti ancak aylık bazda enflasyonun yavaşlaması ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bir sonraki toplantısında politika faizini sabit tutacağı beklentilerini kuvvetlendirdi. ABD'de bugün açıklanacak olan Ağustos ayı tarım dışı istihdam verileri faiz artırımlarının devam edip etmeyeceğine dair daha fazla ipucu verebilir.

Dikkatler, zor durumdaki ekonomisi üzerinde eşit miktarda baskı oluşturan gayrimenkul sektörü ve zayıf tüketimi yeniden canlandırma çabalarında bulunan Beijing'e dönmüş durumda. Çin Merkez Bankası (PBOC) bu yıl ilk defa bankaların rezerv olarak tutması gereken döviz miktarını azalttığını açıkladı. Bu hamlenin, yuanın son zamanlarda uğradığı değer kaybını yavaşlatmayı hedeflediği düşünülüyor.

Yabancı para zorunlu karşılıkların 200 baz puan indirilmesinin ardından Çin yurtiçi piyasalarında işlem gören yuan erken işlemlerde dolar karşısında 7.2360 seviyesine yükseldi. Çin dün de ilk kez ev alacak kişiler için ipotekli konut kredisi faizlerini ve bazı kentlerde peşinat oranını azaltacağını açıklamıştı.

Çin yavaşlayan ekonomisini desteklemek için şu ana kadar geniş kapsamlı adımlar atmamış da olsa, son günlerde art arda yeni tedbirlerin alınması, yetkililerin adım atmakta geciktiğini düşünen yatırımcıların beklentilerini değiştirebilir. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi 1.7 baz puan düşüşle %4.091 seviyesinden %4.1081 seviyesine geriledi.

Dolar başlıca para birimleri karşısında altı haftalık kazançların ardından bu haftayı ekside kapamaya hazırlanırken bugün açıklanacak olan tarım dışı istihdam verilerinin Fed'in gelecek aylarda izleyeceği politika üzerinde belirleyici olabileceği düşünülüyor.

Dolar, beklenilen zayıf gelen veriler nedeniyle faizlerin gelecekteki seyrinin belirsizleşmesiyle dalgalı işlemler görülen haftanın son gününde yen karşısında bir haftanın dip seviyesine geriledi. Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi %0.01 artıda 103.64 seviyesine yükseldi. Endeks, haftalık bazda ise %0.53 geriledi.

Dolar yen karşısında %0.04 düşüşle 145.47 seviyesinde işlem gördü. Haftalık bazda %0.7 geriledi. Euro/dolar dün %0.74 gerilemesinin ardından bugün son olarak yatay seyirle 1.0841 seviyesinde işlem gördü. Haftalık bazda ise %0.49 yükseldi.