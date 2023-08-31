Çin verisi piyasaları karıştırdı

Asya borsaları Çin'de ekonomik ortamın hâlâ umut vadetmediğini gösteren imalat verileriyle Şubat'tan bu yana en kötü aylık performansını göstermeye hazırlanırken, yatırımcılar ABD'de bu hafta açıklanacak ve faizlerin zirve seviyeyi gördüğüne yönelik beklentiyi kuvvetlendirebilecek olan yoğun veri açıklamaları öncesinde temkinli kaldı.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %0.17 gerilerken Japonya'nın Nikkei endeksi %1.03 artış kaydetti. Çin'de yayımlanan imalat sektörünün Ağustos'ta art arda beşinci ayda da daraldığını ve hizmetler sektöründeki büyümenin hafif ivme kaybettiğini gösterdi. Çin'in en büyük iki kenti dün ipotek kısıtlamalarını genişleterek ilk kez ev satın alacak kişilere geçmişteki kredi notlarından bağımsız olarak bireysel kredi kullanabilme olanağı sundu.

Öte yandan, gayrimenkul sektötünde endişeler devam ediyor. Çin'in en büyük gayrimenkul geliştirici şirketi Country Garden, yılın ilk yarısında rekor zarar açıklamasının ardından mali performansının kötüleşmeye devam etmesi halinde temerrüt riski oluşabileceği uyarısında bulundu. Piyasalar, ABD'de bugün açıklanacak olan çekirdek PCE verileri ve yarın açıklanacak olan tarım dışı istihdam verilerine odaklanmış durumda. PCE ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyona dair tercih ettiği gösterge olma özelliği taşıyor. Tahvili piyasalarında belirgin hareket görülmedi.

ABD'nin 2 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi dün kısa süreliğine %4.8360 ile üç haftanın dip seviyesini görmesinin ardından bugün son olarak %4.8901 seviyesini gördü. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi %4.1178 seviyesinde seyretti. Avrupa'ya bakılacak olursa, Almanya ve İspanya'da yıllık enflasyon Ağustos'ta beklentilerin aksine çok az yavaşlaması günün ilerleyen saatlerinde Euro bölgesi genelinde açıklanacak enflasyon verileri için riski artırdı.

Euro yen karşısında 15 yılın zirvesinde

Euro Avrupa'da enflasyonun uzun bir daha düşmeyeceği yönündeki işaretlerle yen karşısında 15 yılın zirvesinde işlem görürken, dolar ekonominin zayıfladığı yönünde işaretleri güçlendirebilecek tüketim, enflasyon ve istihdam verileri öncesinde dar aralıkta işlem gördü.

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi %0.05 artışla 103.17 seviyesine yükseldi. Endeks, Ağustos'ta %1'den fazla yükselmiş olsa da, işlemcilerin ABD'de faiz oranlarının yüksek seviyelerde kalsalar dahi ydaha fazla ükselmeyi durdurmuş olabileceğini düşünmeleriyle hafta başından bu yana %1 düştü. Euro yen karşısında 159.76 ile 15 yılın zirvesinde yatay seyretti. Dolar yen karşısında %0.18 düşüşle 145.98 seviyesinde işlem gördü.