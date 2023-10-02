Çin verisinden olumlu sinyal

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından hazırlanan resmi imalat PMI, Eylül'de büyümeye işaret etti. İmalat PMI 6 aydır ilk kez 50 olan başa baş seviyesinin üzerine çıktı.

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Ağustos ayında 49,7 olan imalat PMI, Eylül ayında 50,2 puana yükseldi. Ekonomistler ise imalat PMI'nın 50,0 olmasını bekliyorlardı.

Ekonomistler, imalat PMI'nın büyümeye işaret etmesinin ekonominin yavaş yavaş dipten toparlanmakta olduğuna işaret ettiğini vurguladılar.

Eylül ayında imalat dışı PMI Ağustos ayındaki 51,0 puandan 51,7 puana yükselirken, bileşik PMI da 51,3 puandan 52.0 puana çıktı.