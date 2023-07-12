Çin, yabancı ülkelerde 11 yeni proje yapacak

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, "Çin Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü ve Çin Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, kapsamında düzenlenen bir oturumda yaptığı konuşmada Çin’in, uluslararası konjonktürün alacağı yönden bağımsız olarak, gelişmekte olan ülke statüsüne sadakatle, kalkınma çabasındaki Güney ülkelerinin kararlılıkla yanında duracağını ve hedefin paylaşılan bir kalkınma ve ortak bir ekonomik canlanma olacağını belirtti.

Bu bağlamda Çin, bu ülkelerde 11 yeni proje başlatacak. Bu projeler, özellikle elektrik santralleri, halk sağlığına dönük dev bir hastane ve kamu ulaşımı altyapılarını kapsıyor. Söz konusu yapıların finansmanına, 2021 yılında Xi Jinping tarafından lanse edilmiş olan "küresel kalkınma girişimi" uyarınca Çin'in yanı sıra ilgili ülke de katılacak,

Öte yandan Afrika, Hindistan tarafından sağlanan kalkınma yardımlarının ikinci sıradaki yararlanıcısı durumuna ulaştı. Geçtiğimiz on yıl içinde 42 Afrika ülkesi Hindistan'dan 12 milyar dolar yardım aldı. Bu tutar Hindistan'ın verdiği toplam kredilerin yüzde 38 kadarına denk düşüyor. Ne var ki bu tutarlar, Çin'in aynı dönemde sağladığı 134 milyar dolarla kıyas kabul etmeyecek kadar düşük miktarlar."