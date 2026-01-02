Çin yaptırımlara rağmen Rusya’da doğal gaz almaya devam etti

Çin’in geçen yıl, ABD ve Avrupa Birliği tarafından yaptırım uygulanan iki Rus sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) projesinden toplam 22 kargo aldığı ortaya çıktı.

Kpler verileri, 22 LNG sevkiyatından birinin Portovaya’dan, geri kalanının ise Arctic LNG 2 projesinden Çin’e gönderildiğini gösterdi. Söz konusu projeler, Rusya’nın 2022’de Ukrayna’yı işgalinin ardından Moskova’ya giden gelirleri sınırlamak amacıyla ABD ve AB tarafından yaptırım kapsamına alınmıştı.

Arctic LNG 2 projesinde Çinli devlet şirketleri de ortak konumunda bulunuyor. China National Petroleum Corp (CNPC) ve China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), projede yüzde 10’ar paya sahip.

Verilere göre, yaptırım altındaki projelerden gelen tüm LNG kargoları Çin’in güneybatısında yer alan Guangxi bölgesindeki Beihai LNG Terminali’ne teslim edildi.