Çin yazılım endüstrisinin iki aylık kârı 29 milyar dolar

Sektörün bu dönemde kârı, yıl bazında 206,4 milyar yuana (yaklaşık 29,09 milyar dolar) varırken, geliri ise yine aynı dönemde önceki yıla kıyasla yüzde 11,9 oranında artarak 1,71 trilyon yuana çıktı.

Öte yandan yine aynı dönemde yazılım ürünlerinden sağlanan gelirler yıl bazında yüzde 8,4 oranında artarak 394,4 milyar yuana ulaşırken, endüstriyel yazılım ürünlerinin gelirleri önceki yıla kıyasla yüzde 8,2 oranında artarak 40,7 milyar dolara vardı.

Ayrıca veriler, bulut bilişim ve büyük veri hizmetlerinin gelirlerinin de yine yıl bazında yüzde 13,8 kadar tırmandığına ve e-ticaret platformları teknik hizmetlerinin de önceki yıla kıyasla yüzde 3,8 oranında büyüdüğüne işaret ediyor.