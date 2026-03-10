Çin yeni yıla güçlü dış ticaret performansıyla başladı

Çin ekonomisi, rekor dış ticaret fazlası verdiği 2025 yılının ardından 2026'ya da güçlü ihracat performansıyla başladı.

Çin Gümrükler Genel İdaresi, Ocak-Şubat 2026 dönemini kapsayan dış ticaret verilerini açıkladı.

Bu dönemde Çin'in ihracatı, yüzde 21,8 artışla 656,5 milyar dolara, ithalatı ise yüzde 19,8 artışla 442,9 milyar dolara yükseldi.

Dış ticaret fazlası, yılın ilk iki ayında 213,6 milyar dolara yükselirken bu, şimdiye dek ocak-şubat döneminde kaydedilen en büyük artış oldu.

İhracattaki artış, Aralık 2025'teki yüzde 6,6 ve 2025 genelindeki yüzde 5,5 artışın üzerine çıktı. İthalat artışı ise Aralık 2025'teki yüzde 5,7'lik artışı ve 2025 genelindeki durgunluğu aştı.

Çin'in Afrika'ya ihracatı ocak-şubat döneminde yüzde 50 arttı

Söz konusu dönemde Çin'in ABD'ye ihracatı yüzde 11 azalırken, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerine ihracatı yüzde 29,4, Avrupa Birliği'ne (AB) yüzde 27,8, Latin Amerika'ya yüzde 16,4 ve Afrika'ya yüzde 50 arttı.

Çin'in ABD ile jeopolitik ve ekonomik rekabet ile tarife anlaşmazlıkları nedeniyle azalan dış ticaretini dengelemek amacıyla alternatif pazarlarla ticaretini geliştirdiği gözleniyor. Ancak ABD, hala Çin'in tek ülke olarak en büyük ihraç pazarı olmayı sürdürüyor.

Bu arada, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ABD'nin ticaret ortakları Washington yönetiminin tarife politikasının yarattığı belirsizlikler karşısında denge sağlamak amacıyla Çin ile ekonomik ve ticari ilişkilerini daha fazla geliştirmeye yöneliyor.

Öte yandan, Çin'de geleneksel takvime göre yeni yılın kutlandığı Bahar Bayramı tatilinin ocak-şubat dönemine denk gelmesi nedeniyle dış ticaret verileri iki aylık toplu olarak açıklandı.