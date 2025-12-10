Çin, yerli yapay zeka çiplerini kamu listesine ekledi

ABD’de Trump yönetiminin Nvidia çipleri için ihracat izinlerini tartıştığı günlerde Pekin kendi stratejik kararını açıkladı. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojisi Bakanlığı, yerli yapay zeka işlemcilerini ilk kez kamu kurumlarının resmi tedarik listesine dahil etti.

Bu adımla Huawei ve Cambricon gibi üreticiler, kamu alımlarında doğrudan tercih edilebilecek konuma geldi. Karar, hem yabancı çiplere bağımlılığı azaltmayı hem de yerli üreticilere milyarlarca dolarlık kamu pazarının kapısını açmayı hedefliyor.

Kamu alımlarında yeni dönem

Çin’in aldığı bu karar, kamu sektöründe teknoloji tedarikinde yeni bir dönemin başladığını gösteriyor. Yerli üreticilerin listeye eklenmesi, yalnızca ekonomik değil aynı zamanda siyasi bir mesaj niteliği taşıyor. Pekin, kritik teknolojilerde kendi üretimini öne çıkararak dışa bağımlılığı sınırlamayı amaçlıyor.

Küresel rekabetin yönü

Washington’un küresel çip pazarındaki baskın rolü sürerken Pekin’in bu hamlesi, teknolojik bağımsızlık yolunda güçlü bir çıkış olarak değerlendiriliyor. Çin, kamu sektöründe yerli yarı iletkenleri öne çıkararak hem ekonomik hem de jeopolitik açıdan kendi ekosistemini sağlamlaştırmayı hedefliyor.