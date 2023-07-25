Çin, yılda 1 milyon ton pili geri dönüştürecek

Dünyanın en büyük pil üreticilerinden ve kullanıcılarından biri olan Çin, son yıllarda pillerin kullanımdan kaldırılmasında büyük bir sorunla karşı karşıya kaldı ve bu zorluğa büyük ölçekli geri dönüşüm çabalarıyla yanıt verdi.

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) geçen hafta, ülkenin 10 binden fazla pil geri dönüşüm servis noktası kurduğunu söyledi. Bu yılın ilk beş ayında yaklaşık 115 bin ton pil geri dönüştürülerek geçen yılın toplam miktarını aştı.

CCID Consulting’e göre, Çin’de pillerin devreden çıkarılması 2021’den bu yana önemli ölçüde arttı. 2022 yılında yaklaşık 277 bin ton elektrikli pil hizmet dışı bırakıldı. 2025’ten sonra bu sayının yılda 1 milyon tona çıkması bekleniyor.

Öte yandan Çin Bilimler Akademisi bünyesindeki Qinghai Tuz Gölleri Enstitüsü’nden bir araştırma ekibi, kullanımdan kaldırılmış lityum-iyon pillerden lityumun yüzde 90’ından fazlasını geri kazanmanın yeni bir yolunu buldu. Ekip, bu yeni teknolojiyi uygulamak için geri dönüşüm şirketleriyle birlikte çalışıyor. Geri kazanılan lityum karbonatın saflığı yüksek bir ticari değere sahip olan yüzde 99,69’a ulaşan asitle liç yoluyla lityum çıkarmak için membran ayırma teknolojisini uyguladı. Tüm süreçte lityumun geri kazanım oranı yüzde 92,24’e ulaştı.