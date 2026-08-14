Çin yılın ilk yarısında 379 milyar dolar cari işlemler fazlası verdi

Asya'nın en büyük ekonomisinde dış ticaret dengesindeki canlılık, yılın ilk yarısındaki finansal tablolara doğrudan yansıdı. Ocak ve mart ayları arasındaki dönemi kapsayan ilk çeyrekte, ülkenin cari işlemler hesabında kaydedilen fazla miktarı 195,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Küresel talepteki dalgalanmalara rağmen ihracat kanallarının kararlı yapısını koruması, bu dönemdeki finansal birikimin temel kaynağını oluşturdu.

Finans hesaplarındaki açık ve yapısal değişim

Dış ticaret tarafındaki bu olumlu performansa karşılık, ülkenin sermaye hareketlerini ve doğrudan yatırımlarını gösteren sermaye ve finans hesabı tarafında farklı bir görünüm ortaya çıktı. Yılın ikinci çeyreğinde sermaye ve finans hesaplarında yaşanan net çıkış tutarı 195,1 milyar dolar seviyesine ulaştı. Nisan ve haziran ayları arasındaki bu hareketlilikle birlikte, yılın ilk altı aylık döneminin tamamında sermaye hesaplarında biriken toplam açık hacmi 383,2 milyar dolara kadar tırmandı. Cari fazlaya rağmen finansal hesaplarda görülen bu açık trendi, küresel sermaye rotalarının ve portföy tercihlerinin Asya pazarındaki güncel dağılımını gösteriyor. Yatırımcıların faiz makasları ve küresel likidite koşulları nedeniyle farklı pazarlara yönelmesi, ticari kazançların yarattığı likiditeyi finans hesabı üzerinden dengeliyor. Bu tablo, ülkenin uluslararası rezerv yönetimi ve döviz kuru istikrarı üzerindeki yapısal baskıları önümüzdeki dönemde de canlı tutabilir.