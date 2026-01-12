Çin Yuanı dolar karşısında 32 ayın zirvesinde

Piyasa açılışı öncesinde PBOC, günlük orta noktayı dolar başına 7,0108 olarak belirledi. Bu seviye, Eylül 2024’ten bu yana en güçlü resmi yönlendirme olurken, Reuters’ın 6,9849 seviyesindeki tahmininin 259 pip üzerinde gerçekleşti. Mevcut uygulamaya göre spot yuan, belirlenen orta noktanın yüzde 2 üzerinde veya altında işlem görebiliyor.

“Aşırı hızlı değerlenme” freni

PBOC’nin kasım sonundan bu yana beklentilere kıyasla daha zayıf orta noktalar açıklaması, piyasalarda yuanın aşırı hızlı değer kazanmasını engelleme çabası olarak değerlendiriliyor. OCBC Bank stratejistleri, son dönemdeki daha güçlü orta nokta ayarlamalarının ise yuanı kademeli bir değerlenme patikasına yönlendirdiğini belirtiyor.

Spot ve Offshore yuan güçlendi

Spot piyasada karasal yuan, erken işlemlerde 6,97 seviyesine kadar yükselerek Mayıs 2023’ten bu yana en güçlü düzeyini gördü. Yuan daha sonra 6,9755 civarında dengelendi. Offshore yuan ise 6,9714 seviyesinde işlem gördü.

Yıllık performans dikkat çekiyor

Yuan, geçen yıl dolar karşısında yüzde 4,5 değer kazanarak 2022’den bu yana en güçlü yıllık performansını sergilemişti. Bu yükselişte doların küresel ölçekte zayıflaması ve ihracatçıların yıl sonuna doğru döviz gelirlerini yuana çevirmesi etkili oldu.