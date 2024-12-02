Çin Yuanı, Trump'ın BRICS ülkelerine tehdidi ile zayıfladı

Çin Yuanı, ABD Başkanı seçilen Trump'ın BRICS ülkelerini doların yerine geçecek yeni bir para birimi oluşturmaya kalkışmaları halinde yüzde 100 gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmesiyle offshore ve onshore piyasalarda zayıfladı.

Mizuho Securities Asia'dan Ken Cheung, “Trump'ın sosyal medya paylaşımları aracılığıyla tekrarlayan tarife tehditleri, tarifelerin müzakere ve sorun çözme araçları olarak politika gündeminde oynayabileceği eksen rolünün altını çiziyor” dedi.

FX stratejisi direktörü Ken Cheung, “Bu durum, etkilenen ülkelerin tarife etkilerini hafifletmek için daha fazla para birimi değer kaybını tolere etmeleri gerekebileceği anlamına geliyor” diye ekledi.

Dolar/yen erken saatlerde son dört ayın en yüksek gün içi seviyesi olan 7,2774'ü gördükten sonra yüzde 0,2 artışla 7,2748'e yükseldi.