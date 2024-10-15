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Çin, zenginlere denizaşırı kazançları için vergi uygulamaya başladı

Çin, ülkenin ultra zenginlerinin denizaşırı yatırım kazançları için uzun süredir göz ardı edilen bir vergiyi uygulamaya başladı.

Haber Merkezi
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Çin, zenginlere denizaşırı kazançları için vergi uygulamaya başladı
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Çin'in büyük şehirlerindeki bazı varlıklı kişilere, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara göre, son aylarda öz değerlendirme yapmalarının söylendiği aktarılırken, geçmiş yıllardan kalan borçlar da dahil olmak üzere potansiyel ödemeleri değerlendirmek üzere vergi yetkilileri tarafından toplantılara çağrıldı.

Bu hareket, arazi satışları düşerken ve büyüme yavaşlarken hükümet içinde gelir kaynaklarını genişletme konusundaki artan aciliyetin altını çiziyor.

Aynı zamanda Başkan Xi Jinping'in dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde daha eşit bir servet dağılımı yaratmaya yönelik "ortak refah" kampanyasıyla da uyumlu.

Temasa geçilen kişilerin yatırım kazançları üzerinden yüzde 20'ye varan vergilerle karşı karşıya olduğunu ve bazılarının da gecikmiş ödemeler için cezalara tabi olduğunu söyleyen kaynaklar, nihai miktarın pazarlığa açık olduğunu da sözlerine ekledi.

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