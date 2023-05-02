Çin'de 1 Mayıs tatilinde 159 milyon kişi seyahat etti

Çin'de 29 Nisan'da başlayan 1 Mayıs tatili boyunca ülke genelinde seyahat edenlerin sayısı, yıllık bazda yüzde 161,9 artarak 159 milyon 324 bine ulaştı.

Bu seyahatler demir yolu, kara yolu, hava yolu, deniz ve nehirlerden gerçekleştirildi.

Özellikle demir yolu ile yapılan seyahatlerde büyük bir artış yaşandı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 460,9 artışla 53 milyon 492 bin kişi demir yolu ile seyahat etti. Hava yoluyla yapılan seyahatlerde de yüzde 546'lık bir artış görüldü ve 5 milyon 290 bin kişi uçakla seyahat etti.