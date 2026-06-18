Çin'de 100 milyon tüketici borç ödemelerinde zorlanıyor

Çin'de kişisel borçlarını ödemekte zorlanan tüketicilerin sayısının 100 milyona kadar çıktığı tahmin ediliyor. Hızla büyüyen sorunlu tüketici kredileri, Pekin yönetiminin dünyanın ikinci büyük ekonomisinde iç talebi canlandırma çabalarını tehdit ediyor.

Kredi kartlarından konut kredilerine kadar uzanan sorunlu hane halkı borçları son yıllarda belirgin biçimde arttı. Gavekal Dragonomics'in 26 bankanın finansal raporları ve diğer veriler üzerinden yaptığı analize göre, takipteki hane halkı borçları geçen yıl yüzde 21 artarak en az 2,22 trilyon yuana, yaklaşık 329 milyar dolara ulaştı.

Yetişkin nüfusun yüzde 10,6'sı ödemelerde geride kaldı

Tahminler, 2025 sonu itibarıyla Çin'in 1,1 milyarlık yetişkin nüfusunun yüzde 10,6'sına kadar olan bölümünün borç ödemelerinde gecikme yaşadığını gösteriyor.

Gavekal Çin Finans Analisti Xiaoxi Zhang, sorunlu kişisel kredilerin birikmeye devam edeceğini belirtti. Zhang, gelir baskılarını ve mali sıkıntıları azaltacak daha güçlü kamu politikaları uygulanmadıkça tablonun iyileşmesinin beklenmediğini söyledi.