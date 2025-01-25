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Çin'de 2024'te bütçe gelirleri ve harcamaları arttı

Çin'de 2024 yılında merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri yüzde 1,3 artarak 21,97 trilyon yuana, bütçe harcamaları ise yüzde 3,6 artışla 28,46 trilyon yuana ulaştı.

Haber Merkezi
AA
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Çin'de 2024'te bütçe gelirleri ve harcamaları arttı
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Çin Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bütçe gelirleri, 2024'te yıllık bazda yüzde 1,3 artarak 21,97 trilyon yuana (yaklaşık 3,05 trilyon dolar) ulaştı.

Merkezi hükümetin bütçe geliri yüzde 0,9, yerel yönetimlerin bütçe gelirleri de yüzde 1,7 arttı.

Bu dönemde vergi gelirleri yüzde 3,4 azalırken vergi dışı gelirler yüzde 25,4'e yükseldi.

Aynı dönemde bütçe harcamaları da yüzde 3,6 artış kaydederek 28,46 trilyon yuan (3,93 tirlyon dolar) oldu.

Merkezi hükümetin harcamaları yüzde 6,5, yerel yönetimlerin harcamaları ise yüzde 3,2 artış kaydetti.

Çin'de merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri, 2023'te 21 trilyon yuan (yaklaşık 2,96 trilyon dolar) olmuştu.

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