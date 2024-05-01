Çin’de 4 ayda 50 milyar koli taşındı

Bu yıl, ortalama her gün 100 milyondan fazla ekspres paket kırsal alanlardan geçti; iş hacmi merkez ve batı bölgelerinde sıçrama yaptı. Öte yandan ülkede sektör, akıllı bir dönüşüm de yaşıyor. Bu süreç, geniş kapsamlı ekspres dağıtım merkezlerinin yeniden akıllı yapılanmasını ve insansız depoların, insansız araçların ve dronların hızlı uygulamasını içeriyor.

Bu bağlamda ekspres teslimat gelişme endeksi, 2024 yılının ilk iki ayı için, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,7 kadar yükselerek 329,6 oldu. Öte yandan, gelişme ölçüsü alt endeksi, kısmen İlkbahar Festivali tatili süresince artan teslimat talebi sayesinde, yıl bazında yüzde 29,8 oranında büyüyerek 407,1 oldu. Hizmet kalitesi alt endeksi ise önceki yıla kıyasla yüzde 39,4 oranında büyüdü ve gelişme kapasitesi alt endeksi de, yine yıl bazında yüzde 7,1 oranında arttı.