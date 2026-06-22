Çin'de 4 bin yabancı şirket 5 ayda yatırımını artırdı

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Ling Ji, yabancı yatırımları istikrara kavuşturmak için mevcut yatırım stokunun korunması, yeni sermaye girişlerinin artırılması ve yatırım kalitesinin yükseltilmesi olmak üzere 3 öncelik belirlediklerini söyledi.

2025 sonu itibarıyla Çin'deki yabancı sermayeli şirket sayısının 533 bine ulaştığını belirten Ling, bu sayının 2020 sonundan bu yana yıllık ortalama yüzde 4,5 arttığını ifade etti.

Çin'deki doğrudan yabancı yatırım stokunun ise 4 trilyon dolara yaklaştığı ve son 5 yılda yıllıklandırılmış bazda yüzde 3,6 büyüdüğü bildirildi.

Öncü verilere göre 2025 yılında 8 binden fazla yabancı şirket Çin'deki yatırımını artırdı. Bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 10'un üzerinde yükseldi.

2026 yılının ilk 5 ayında ise yaklaşık 4 bin yabancı sermayeli şirket ülkede ek yatırım gerçekleştirdi.