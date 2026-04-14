Çin’de alarm: Ticaret fazlası düşüyor, büyüme yavaşlayabilir

ING Global ekonomistleri tarafından yayımlanan bir araştırma notuna göre, Çin'in ticaret fazlasındaki düşüş yılın ilk çeyreğindeki büyümeyi aşağı çekebilir.

Ekonomistler, ihracatın beklenenden fazla düşmesi ve teknoloji fiyatlarındaki artışla birlikte ithalatın yükselmesi sonucunda Çin'in mart ayı ticaret fazlasının 51 milyar 100 milyon dolara gerileyerek son 13 ayın en düşük seviyesine indiğine dikkat çekti.

Yüksek enflasyonla birleştiğinde, Çin'in ilk çeyrek GSYH büyümesinde beklenenden daha büyük bir yavaşlama yaşanabileceği belirtiliyor. Büyümenin beklentilerin altında kalması durumunda, yatırımcıların daha fazla teşvik paketi beklentisine girebileceği vurgulanıyor.