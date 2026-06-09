Çin'de alüminyum ihracatı yükselirken petrol ithalatı 8 yılın dibine indi

Çin'in alüminyum ihracatı mayıs ayında sıçrayarak, Ortadoğu'daki savaşın yol açtığı küresel arz açığının kapanmasına yardımcı oldu. Ham petrol ithalatı ise çatışmanın büyük üreticilerden gelen sevkiyatları boğmasıyla düşüşünü sürdürerek sekiz yılın en düşük seviyesine indi.

Çin'in salı günü açıklanan gümrük verilerine göre, alüminyum ihracatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 16 artarak 630 bin tona yükseldi. Dünyanın en büyük üreticisi olan ülkedeki izabe tesisleri, savaşın kilit bir üretim bölgesinden gelen arzı durdurması ve fiyatları yükseltmesinin ardından daha fazla uluslararası satış elde etmek için üretimi azami seviyeye çıkardı.

Petrol ve gaz alımlarını kısmayı sürdürdü

Basra Körfezi'ndeki ihracat tesislerinin gördüğü hasar ve gemiler üzerindeki ciddi kısıtlamalar, bölgeden yapılan petrol ve gaz alımlarını kısmayı sürdürdü. Çin'in toplam ham petrol ithalatı yüzde 29 düşüşle Şubat 2018'den bu yana en düşük seviye olan 33,1 milyon tona geriledi; gaz ithalatı ise 10,1 milyon tonda yatay seyretti.

Petrol rafinerileri, alternatif ham petrol kaynakları için rekabet etmek yerine yakıt üretimini kısıyor; bu da uzun vadeli talebin azaldığının bir işareti olarak değerlendiriliyor. Ürün ihracatı mayısta yüzde 24 düşüşle 3,37 milyon tona indi; ancak Çin'in komşu ülkelerdeki arz açığını hafifletmek için bazı sevkiyatlara izin vermesinin ardından bu rakam nisana kıyasla hafif yükseldi.

Katar'ı telafi etmek için diğer tedarikçilere yöneliyor

Bununla birlikte, Çinli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alıcıları, yaz aylarındaki zirve talebin başlamasının baskısıyla, Katar'dan kaybedilen teslimatları telafi etmek için diğer tedarikçilere yöneliyor.

Gazla rekabet eden kömür alımları ise zayıf seyrini koruyarak yüzde 7,7 düşüşle 33,3 milyon tona geriledi. Çin'in geniş rezervleri daha pahalı ithalata yönelik talebi sınırladı; ancak Şanksi'deki kömür felaketinin üretim üzerindeki etkisi önümüzdeki aylarda bu hesabı değiştirebilir.

Gübre ve çelik ihracatı geriledi

Hürmüz Boğazı, küresel gübre sevkiyatları için de bir darboğaz oluşturuyor. Çin, yurt içi arzı korumak amacıyla ihracatı üzerindeki kontrolleri sıkılaştırarak yanıt verdi; gübre ihracatı yüzde 5,5 düşüşle 2,97 milyon tona indi. Mysteel'e göre, savaşın enflasyonist baskılarının yurt dışı alıcıları daha temkinli hale getirmesiyle çelik ihracatı da yüzde 2,2 azalarak 10,3 milyon tona geriledi.

Savaştan daha az doğrudan etkilenen emtia ithalatları arasında bakır metali, yurt içi izabe tesislerindeki mevsimsel bakımın etkisini telafi etmek üzere yüzde 4,4 yükselirken, bakır cevheri yüzde 1,4 düştü. Demir cevheri ithalatı ise yüzde 0,4 geriledi.

Soya fasulyesi ithalatı mayısta yüzde 15 düştü; ancak Washington ile varılan ticaret ateşkesinin ardından Brezilya arzının yanı sıra daha fazla ABD kargosunun gümrükten geçmesiyle bu rakam nisana kıyasla çok daha yüksek gerçekleşti.

Çin'in ihracatı ve ithalatı ise mayıs ayında, yapay zekâ donanımına yönelik patlayan talebin İran savaşından kaynaklanan aksaklıkları telafi etmesiyle daha hızlı bir tempoda genişleyerek tahminleri aştı.