Çin’de araç satışları yüzde 8,8 arttı

Çin Otomobil Üreticileri Birliği verilerine göre, ülke genelinde araç satışları Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre %8,8 arttı. Eylül ayında yıllık artış oranı %14,9 seviyesindeydi.

Ocak–ekim döneminde toplam araç satışları geçen yıla kıyasla %12,4 yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde bu artış %2,7 olarak kaydedilmişti.

Yeni enerji araçlarında (elektrikli ve hibrit modeller) satışlar ekim ayında yıllık bazda %20 arttı. Yılın ilk on ayında ise yeni enerji araç satışları geçen yıla göre %32,7 oranında artış gösterdi.

