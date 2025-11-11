Çin’de araç satışları yüzde 8,8 arttı
Çin Otomobil Üreticileri Birliği verilerine göre, ülke genelinde araç satışları Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre %8,8 arttı. Eylül ayında yıllık artış oranı %14,9 seviyesindeydi.
Ocak–ekim döneminde toplam araç satışları geçen yıla kıyasla %12,4 yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde bu artış %2,7 olarak kaydedilmişti.
Yeni enerji araçlarında (elektrikli ve hibrit modeller) satışlar ekim ayında yıllık bazda %20 arttı. Yılın ilk on ayında ise yeni enerji araç satışları geçen yıla göre %32,7 oranında artış gösterdi.
