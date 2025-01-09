Çin'de araç satışlarındaki artış sürüyor

Geçen ay 2,66 milyon adet olarak gerçekleşen satışlar, 2024 yılının tamamında %5,3 artışla 23,1 milyon adede ulaşarak üst üste dördüncü kez büyüme kaydetmiş oldu.

Tesla, Aralık ayında 10 bin 839 araç ihrac etti. BYD'nin ihracatı 37 bin 337 araç oldu.

Aralık ayında toplam yeni enerjili araç ihracatı yüzde 21,5 artarken, 2024 yılında yeni enerjili araç ihracatı yüzde 24.3 büyüdü.