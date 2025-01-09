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Çin'de araç satışlarındaki artış sürüyor

Çin Binek Otomobil Derneği'nin (CPCA) açıkladığı verilere göre, Çin'de Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yıla göre %12,2 artarak üst üste dördüncü aylık artışını kaydetti.

Haber Merkezi
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Çin'de araç satışlarındaki artış sürüyor
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Geçen ay 2,66 milyon adet olarak gerçekleşen satışlar, 2024 yılının tamamında %5,3 artışla 23,1 milyon adede ulaşarak üst üste dördüncü kez büyüme kaydetmiş oldu.

Tesla, Aralık ayında 10 bin 839 araç ihrac etti. BYD'nin ihracatı 37 bin 337 araç oldu.

Aralık ayında toplam yeni enerjili araç ihracatı yüzde 21,5 artarken, 2024 yılında yeni enerjili araç ihracatı yüzde 24.3 büyüdü.

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