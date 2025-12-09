Çin’de banka kredileri kasımda güçlenmiş olabilir

The Wall Street Journal anketine göre Çin’de banka kredisi kullandırımı geçen ay güçlenmiş olabilir. 14 ekonomistin katıldığı ankete göre bankaların Kasım ayında 475 milyar yuan tutarında yeni kredi vermesi bekleniyor. Bu tutar, ekim ayında kullandırılan 220 milyar yuanın üzerine işaret ediyor.

Kredi hacmindeki olası artış, Çin’de bu yıl zayıf seyreden iç talep ve uzun süredir devam eden emlak sektörü durgunluğu nedeniyle zayıflayan kredi talebi ortamında olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Geniş para arzının en kapsamlı göstergesi olan M2’nin, kasım ayında yıllık bazda yüzde 8,1 artmış olabileceği öngörülüyor. Bu oran, ekim ayında kaydedilen yüzde 8,2’lik artışın hafif altında kaldı.

Kredi verilerinin önümüzdeki günlerde Çin Merkez Bankası tarafından açıklanması bekleniyor.