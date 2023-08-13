Çin'de başlıca sanayi hammaddelerinin ithalatı azaldı

Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, dünyanın en büyük ham petrol, demir, çelik, bakır ve kömür ithalatçısı ülkenin bu kalemlerdeki ithalatı ilk 7 ayda azaldı.

Ülke, temmuzda 43,69 milyon ton ham petrol ithal ederken petrol ithalatı geçen aya göre yüzde 18,8 düşüş kaydetti. İthalat miktarı Ekim 2022'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Temmuzdaki düşüşte uluslararası petrol fiyatlarındaki artışın da etkili olduğu tahmin ediliyor. Brent petrolün varil fiyatı mayısta 70 dolar seviyesindeyken 85 dolara kadar çıkmış durumda.

Öte yandan petrol ithalatı yılın ilk 7 ayında 326 milyon tona ulaşırken geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,4 artış gösterdi.

Artışta Çin'de geçen yıl bahar ve yaz aylarında başta ülkenin en büyük kenti Şanghay olmak üzere, büyük nüfusu barındıran ve kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan şehirlerindeki Kovid-19 kısıtlamalarının yarattığı düşüş bazın da etkisinin olduğu öngörülüyor.

Demir, çelik ve bakır

Çin Demir ve Çelik Birliğinin (CISA) verilerine göre, demir cevheri ithalatı temmuzda 93,48 milyon ton olurken geçen aya göre yüzde 2,1 azaldı. İthalat, ilk 7 ayda 669,4 milyon tona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artış kaydetti.

Çelik ithalatı ise temmuzda 678 bin tonla geçen aya göre yüzde 10,8 artsa da ilk 7 ayda yüzde 32,6 düşüşle 4,2 milyon ton oldu.

Ham ve işlenmiş bakır ürünleri de 452 bin 159 ton ile geçen aya göre yüzde 2,7 artarken ilk 7 ayda 3,04 milyon tona gerileyerek yüzde 10,7 azaldı.

Kömür

Öte yandan kömür belli başlı sanayi hammaddeleri içinde ilk 7 ayda büyük artış kaydederek istisna oluşturdu.

Kömür ithalatı temmuzda 39,26 milyon ton ile hazirandaki 39,97 milyon tonluk ithalatın bir miktar gerisinde kalsa da ilk 7 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86 artışla 261 milyon tona ulaştı.

Artışta yaz aylarındaki kuraklığın hidroelektrik üretimini azaltırken elektrik talebini artırması etkili oldu.

İthalattaki genel düşüş devam ediyor

Çin'de temmuzda ihracat, yıllık yüzde 14,5 azalarak Kovid-19 salgının ilk etkilerinin hissedildiği Şubat 2020'den bu yana en hızlı düşüşü kaydederken ithalat yüzde 12,4 azalmıştı.

İthalat, ilk 2 aydaki yıllık yüzde 10,2 azalmanın ardından martta 1,4 düşüşle toparlanma eğilimi göstermiş ancak nisanda yüzde 7,9, mayısta yüzde 4,5, haziranda ise yüzde 6,8 azalarak ilk 6 ayda düşüş eğilimini sürdürmüştü.