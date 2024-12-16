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Çin'de bütçe gelirleri 11 ayda yıllık bazda yüzde 0,6 azaldı

Çin'de merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri, Ocak-Kasım 2024'te, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 düşüş kaydetti.

Haber Merkezi
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Çin'de bütçe gelirleri 11 ayda yıllık bazda yüzde 0,6 azaldı
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Çin Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bütçe gelirleri, 11 ayda yıllık yüzde 0,6 azalarak 19,9 trilyon yuana (yaklaşık 2,73 trilyon dolar) düştü.

Söz konusu dönemde merkezi hükümetin bütçe geliri yüzde 2,5 azalırken, yerel yönetimlerin bütçe gelirleri de yüzde 1,1 arttı.

Aynı dönemde bütçe harcamaları da yüzde 2,8 artış kaydederken merkezi hükümetin harcamaları yüzde 8,1, yerel yönetimlerin harcamaları ise yüzde 1,9 yükseldi.

Çin'de merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri, 2023'ün 11 ayında 20,01 trilyon yuan (o günkü döviz kuruna göre yaklaşık 2,83 trilyon dolar) olmuştu.

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