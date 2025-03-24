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Çin'de bütçe gelirleri yüzde 1,6 azaldı

Çin'de merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri, bu yılın ilk 2 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 geriledi.

Haber Merkezi
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Çin'de bütçe gelirleri yüzde 1,6 azaldı
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Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, merkezi ve yerel yönetimlerin bütçe gelirleri toplamı, Ocak-Şubat 2025 döneminde 4,39 trilyon yuan (yaklaşık 610 milyar dolar) oldu.

Merkezi hükümetin bütçe geliri yüzde 5,8, yerel yönetimlerin bütçe gelirleri de yüzde 2 azalırken toplam bütçe gelirleri yüzde 1,6 düşüş kaydetti.

Bu dönemde bütçe harcamaları yüzde 3,4 artarak 4,51 trilyon yuana (yaklaşık 620 milyar dolar) ulaştı.

Merkezi hükümetin harcamaları yüzde 8,6, yerel yönetimlerin harcamaları ise yüzde 2,7 artış kaydetti.

Çin'de merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri 2024'te 21,97 trilyon yuan (yaklaşık 3,05 trilyon dolar), bütçe harcamaları ise 28,46 trilyon yuan (3,93 trilyon dolar) olmuştu.

Hükümet, bu yıl bütçe açığının GSYH'ye oranı hedefini yüzde 3'ten yüzde 4'e çıkararak büyümeyi teşvik edici politikalar için bütçe harcamalarını artırma niyetini ortaya koymuştu.

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