Çin'de bütçe gelirlerinde yüzde 7,9 artış

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bütçe gelirleri, 11 ayda yıllık yüzde 7,9 artışla 20,01 trilyon yuana (yaklaşık 2,83 trilyon dolar) yükseldi.

Söz konusu dönemde merkezi hükümetin bütçe geliri yüzde 6,9, yerel yönetimlerin bütçe geliri de yüzde 8,7 arttı.

Bütçe gelirleri içinde en büyük paya sahip olan vergi gelirleri yıllık yüzde 10,2 artışla 16,84 trilyon yuana (yaklaşık 2,38 trilyon dolar) ulaştı.

Aynı dönemde bütçe harcamaları da yüzde 4,9 artışla 23,85 trilyon yuana (yaklaşık 3,37 trilyon dolar) çıktı.

Kamuya ait toplam bütçe açığı, 11 ayda 7,01 trilyon yuan (yaklaşık 990 milyar dolar) oldu.