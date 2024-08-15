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Çin'de büyüme göstergelerinin daha fazla gevşemeye ihtiyacı var

ING ekonomisti, Çin'in büyüme göstergelerinin daha fazla politika gevşemesi gerektiğine işaret ettiğini belirtti.

Haber Merkezi
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Çin'de büyüme göstergelerinin daha fazla gevşemeye ihtiyacı var
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ING ekonomisti Lynn Song, Çin'in büyüme göstergelerinin daha fazla politika gevşemesi için bir durum sunmaya devam ettiğini söyledi.

Song, önceki faiz indirimlerinin makro göstergeleri nasıl etkileyeceğini izlemeye değer olduğunu, ancak daha fazla gevşeme için hala sağlam bir durum olduğunu vurguladı.

"Zayıf kredi, düşük enflasyon ve yumuşak büyüme var ve ABD faiz indirimleri başladığında CNY'nin değer kaybı azalırsa, PBOC'yi daha fazla indirimden alıkoyacak çok az şey olacaktır" diye konuşan Song'a göre yavaşlayan yatırımlar, zayıf özel sektör ve hane halkı güveni de daha fazla mali teşvik için bir gerekçe oluşturuyor.

Politika yapıcıların bu cephede doğru uyumu bulup bulmadıkları belirsiz. olduğunu ifade eden Song, "Stratejik sektörlerde yatırımların artırılması büyümeyi hızlandırmak için geçici bir çözüm olabilir, ancak daha fazla destek olmadan 2024 yılı için belirlenen %5'lik büyüme hedefine ulaşmak zor olacaktır" dedi.

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