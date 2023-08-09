Çin'de deflasyon başladı

Çin'de tüketici fiyatları Temmuz ayında iki yıldan fazla bir süredir ilk kez düşüş gösterdi ve deflasyon sürecine girildi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu(NBS) tarafından açıklanan verilere göre, tüketici fiyatları Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 azaldı. Piyasa beklentisi düşüşün yüzde 0,4 olacağı yönündeydi.

Böylece 2021 yılı Şubat ayından bu yana ilk kez yıllık bazda düşüş yaşanmış oldu.

Gıda fiyatları bir önceki ay yaşanan yüzde 2,3 artışın ardından, Temmuz ayında yüzde 1,7 geriledi. Sebze fiyatları yüzde 1,5 düşerken, domuz eti fiyatlarında düşüş yüzde 7,2'den yüzde 26'ya çıktı.

Gıda hariç tutulduğunda fiyatlarda bir değişiklik yaşanmadı. Gıda dışı fiyatlar bir önceki ay yüzde 0,6 gerilemişti.

Tüketici fiyatlarında aylık bazda yüzde 0,2 artış yaşandı.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin talebi canlandırmak için mücadele ettiği ve yetkililerin daha fazla doğrudan teşvik açıklaması yapması için baskının arttığı bu dönemde, üretici fiyatlarında düşüş devam etti. Temmuz ayında üretici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 gerilereyek, piyasa beklentilerinden daha aşağıda bir seviyede geldi. Bir önceki ay düşüş yüzde 5,4 olmuştu.

Üretici fiyatlarında aylık bazda da fiyatlarda yüzde 0,2 gerileme yaşandı.

Piyasalar kırmızıya boyandı

Asya piyasaları, Çin'in tüketici fiyat endeksinin 28 ay sonra ilk kez Temmuz ayında düşmesiyle hareketlendi.

Çin piyasalarının tamamı satışa geçti. Shanghai Bileşik Endeksi yüzde 0,29 ve Shenzhen Bileşik Endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti. Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 0,42 düşüş kaydetti.

Japonya'da Nikkei 225 hafif gerilerken, Topix yüzde 0,3 düştü. Buna karşılık, Güney Kore'den Kospi yüzde 1,09 yükselirken, Kosdaq yüzde 1,61 yükseldi. Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi de marjinal bir şekilde yükseldi.