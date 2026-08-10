Çin’de deflasyon kıskacı: ING 2026 tahminlerini düşürdü

Temmuz ayı verileri, özellikle üretici fiyat endeksindeki düşüşün sürdüğünü ve fabrikaların iç pazarda mal satabilmek için fiyat indirmek zorunda kaldığını gösteriyor. Üretici fiyatlarındaki bu gerileme işletmelerin karlarını eritirken, halkın harcama yapmaması Çin ekonomisini bir deflasyon sarmalına sürüklüyor. Yapılan değerlendirmelerde, hükümetin bugüne kadar attığı dönemsel teşvik adımlarının piyasada beklenen güveni sağlamada yetersiz kaldığı vurgulanıyor.

PBoC üzerinde faiz indirimi baskısı

Ekonomik aktivitedeki bu sert yavaşlama, Çin Merkez Bankası’nı (PBoC) para politikasında daha agresif adımlar atmaya mecbur bırakıyor. ING, makroekonomik verilerin banka için güçlü ve kaçınılmaz bir faiz indirimi zemini oluşturduğunu belirtiyor. Ancak faizlerin hızla indirilmesi Çin Yuanı üzerinde değer kaybı baskısı yaratabileceği için PBoC’nin yakın vadede politika faiz oranlarında ve bankaların zorunlu karşılıklarında temkinli indirim turlarına gitmesi bekleniyor.

Küresel piyasalara domino etkisi

Çin’in iç talebindeki kronik zayıflık, hammadde ve enerji ithalatını ciddi oranda azaltarak başta petrol, demir-çelik ve endüstriyel metaller olmak üzere küresel emtia fiyatlarını aşağı çekiyor. İç pazarda tüketemediği kapasite fazlası ucuz malları agresif bir şekilde dış pazarlara yönlendiren Çin, bu hamlesiyle küresel piyasalarda adeta deflasyonist bir dalga yaratıyor

Bu durum, yerli üreticilerini korumak isteyen ABD ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere batılı ekonomilerle olan ticaret savaşlarını ve gümrük vergisi krizlerini daha da tırmandırıyor. Küresel tedarik zincirlerini, çok uluslu şirketlerin kar marjlarını ve gelişmekte olan piyasaların dış ticaret dengelerini derinden sarsan bu süreç karşısında uluslararası yatırımcılar, Çin'in sadece para politikasıyla sınırlı kalmayıp hanehalkını doğrudan fonlayacak büyük ölçekli bir mali teşvik paketini ne zaman devreye sokacağına odaklanıyor.