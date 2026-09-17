Çin'de deflasyon sarmalı: Büyüme modeli çöküyor mu?

Çin ekonomisini 30 yıl boyunca tanımlayan yüksek büyüme ve yüksek ihracat formülü sona erdi. Çin, iki yılı aşkın süredir deflasyonla mücadele ediyor. Tüketici enflasyonu uzun süredir sıfır bandında seyrederken, üretici fiyatları iki yıldan uzun süredir kesintisiz olarak negatifte. Bu tablo, Çin'in dünyaya ucuz mal ihraç ettiği dönemin kapanıp, tam tersine deflasyon ihraç etmeye başladığını gösteriyor.

Sarmalın merkezinde gayrimenkul var

Çin'de hanehalkı servetinin yaklaşık %70'i konutta tutuluyor. Evergrande ve Country Garden iflaslarının ardından yeni konut satışları 2021 zirvesine göre %60'a yakın daraldı. Ev fiyatlarının düşmesiyle birlikte servet etkisi tersine döndü. Hanehalkı tüketmek yerine borç kapatmaya ve tasarrufa yöneldi. İç talebin çökmesi, fabrikaların elinde stok birikmesine yol açtı.

Satılamayan mallar ve yükselen gümrük duvarları

Arz fazlası ikinci kırılmayı derinleştiriyor. İç pazarda satılamayan mallar dış pazara zararına ihraç ediliyor. Çin'in ihracatta birim fiyatları son iki yılda %15'in üzerinde geriledi. Ancak bu model de tıkandı. ABD'nin %100'e varan elektrikli araç vergileri ve Avrupa Birliği'nin sübvansiyon soruşturmaları, Çin mallarına karşı gümrük duvarlarını yükseltiyor. Çin, ürettiğini ne içeride ne dışarıda satamaz hale geldi.

Beklentilerin bozulması ve Çin'in çıkmazı

Deflasyonun en tehlikeli tarafı beklentileri bozması. Fiyatların nasılsa daha da düşeceği beklentisi, tüketiciyi harcamayı ertelemeye itiyor. Bu erteleme, üreticinin fiyat kırmasına, fiyat kırması da karların erimesine neden oluyor. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun bir süre yayınlamayı durdurduğu genç işsizliği, %20'nin üzerinde rekor kırmıştı. Bugün de resmi rakam %17 bandında seyrediyor. Gelir artışı duran genç nüfus, deflasyonist beklentiyi kalıcı hale getiriyor.

Çin yönetiminin müdahale araçları ise sınırlı. Agresif parasal genişlemeye gidemiyor, sermaye çıkışı ve yuan üzerinde baskı yaratıyor. Maliye tarafında ise doğrudan hanehalkına transfer yerine, arzı daha da artıracak şekilde sanayi ve altyapı kredilerini tercih ediyor.

Sonuç olarak Çin, Japonya'nın 1990'larda yaşadığı bilanço resesyonuna benzer bir döngüye girmiş durumda. Emlak, ihracat ve borçlu yerel yönetimler üzerine kurulu eski büyüme modeli çöktü, yerine iç tüketime dayalı yeni bir model konulamadı. Bu çözülemeyen model, sadece Çin'i değil, ucuz Çin malları üzerinden Avrupa sanayisini de baskılayarak küresel bir deflasyon dalgası yaratıyor.