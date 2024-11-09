Çin'de deflasyonist baskılar artıyor

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından yayımlanan verilere göre, Çin'in tüketici fiyat endeksi geçen ay bir yıla göre yüzde 0,3 arttı. Bu, eylül ayında görülen yüzde 0,4'lük artışla karşılaştırıldığında gerilemeye işaret etti. Piyasa beklentisi enflasyonun yüzde 0,4 artışta kalacağı yönündeydi.

Üretici fiyat endeksi ekim ayında yüzde 2,9 düşerek 25'inci ay üst üste eksi bölgede kaldı. Bu, bir önceki ayın yüzde 2,8'lik düşüşünden ve ekonomistlerin beklediği yüzde 2,6'lık düşüşten daha dik bir gerileme oldu.

Teşvik sonrası enflasyon verileri

Enflasyon rakamları, Çin'in, politika yapıcıların aylarca süren daha ılımlı önlemlerin ardından büyümeyi canlandırmak için eylül ayı sonlarında daha güçlü teşvik desteğine yönelmesinin ardından, ekonomisinde bazı istikrar belirtileri görmesinin ardından geldi.

Ancak bugün açıklanan fiyatlara ilişkin ılımlı okumalar, Pekin'in güveni sarsmak ve dünyanın ikinci büyük ekonomisini mevcut deflasyonist yörüngesinden çıkarmak istiyorsa hala yapması gereken işler olduğunu gösterdi.

“Deflasyonist baskı açıkça devam ediyor"

Pinpoint Asset Management Baş Ekonomisti Zhiwei Zhang, enflasyon verileri hakkında yorum yaparken "Çin'de deflasyonist baskı açıkça devam ediyor" dedi.

Manşet enflasyon rakamlarının ardında, resmi veriler, oynak gıda ve enerji fiyatlarını çıkaran Çin'in çekirdek TÜFE'sinin geçen ay yıllık bazda yüzde 0,2 arttığını gösterdi; bu eylül ayındaki yüzde 0,1'lik artıştan daha yüksek.

Gıda dışı fiyatlar, bir yıl öncesine göre ekim ayında yüzde 0,3 düştü ve eylül ayında görülen yüzde 0,2'lik düşüşten daha da genişledi.

Bir yıl öncesine kıyasla, gıda fiyatları ekim ayında yüzde 2,9 arttı. Bu eylül ayındaki yüzde 3,3'lük artıştan daha düşük oldu.

Tüketici fiyatlarında ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 düşüş yaşandı. Bu geçen ay sabit kalan fiyatlardan ve piyasa beklentisi olan yüzde 0,1 düşüşten daha keskin bir gerileme oldu.

Çin’in önemli büyüme ayağı olan ihracat etkilenebilir

Ekonomistler, yetkililerin son para ve mülk gevşetme çabalarını genel olarak memnuniyetle karşıladılar. Ancak, politika yapıcıların, harcama ve yatırım yapmak istemeyen temkinli tüketiciler ve işletmelerin bıraktığı boşluğu doldurmak için mali teşviki artırmasının daha önemli olduğunu söylüyorlar.

En azından şimdilik, Pekin, Donald Trump'ın yaklaşan dönüşü Çin ithalatlarına yönelik ABD tarifelerini artırma tehdidinde bulunduğundan, büyümeyi teşvik etmekten çok risk azaltma stratejisini benimsiyor gibi görünüyor. Bu da Çin için önemli bir büyüme ayağı olan ihracatı etkileyebilir.

Çinli milletvekilleri cuma günü, önümüzdeki beş yıl içinde yerel hükümet borçlarını yeniden finanse etmek için yaklaşık 1,4 trilyon dolara eşdeğer 10 trilyon yuanlık bir programı onayladı. Bazı ekonomistler, borç takas programının kademeli hükümet borçlanması eklemediği için bir teşvik olarak görülmemesi gerektiği konusunda uyardı.