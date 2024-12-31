Çin'de deflasyonist baskılar devam ediyor

UOB ekonomisti Ho Woei Chen, Çin'de deflasyonist baskıların ekonomik faaliyetteki genişlemeye rağmen aralık ayında da devam ettiğini bildirdi.

Ho, çıktı fiyatlarının girdi fiyatlarından daha keskin bir şekilde daralması nedeniyle sanayi sektöründeki deflasyonist baskıların devam ettiğini söyledi.

Ekonomist, ülkenin resmi imalat ve imalat dışı PMI verilerinin ekonomik faaliyetlerin genişlemeye devam ettiğine işaret ettiğini vurguladı.

Çin ekonomisinin hükümetin teşvikleri sayesinde istikrar kazanmaya devam ettiğini söyleyen UOB, ABD'ye yapılan ihracatın önden yüklenmesinin de imalat sektörüne kısa vadeli bir destek sağlamış olabileceğini belirtti.