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Çin'de deflasyonist baskılar devam ediyor

İmalat PMI verilerinde genişlemenin sınırlı da olsa sürdüğü görülen Çin'de enflasyonda düşüş baskılarının aralık ayında da sürdüğü görüldü.

Haber Merkezi
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Çin'de deflasyonist baskılar devam ediyor
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UOB ekonomisti Ho Woei Chen, Çin'de deflasyonist baskıların ekonomik faaliyetteki genişlemeye rağmen aralık ayında da devam ettiğini bildirdi.

Ho, çıktı fiyatlarının girdi fiyatlarından daha keskin bir şekilde daralması nedeniyle sanayi sektöründeki deflasyonist baskıların devam ettiğini söyledi.

Ekonomist, ülkenin resmi imalat ve imalat dışı PMI verilerinin ekonomik faaliyetlerin genişlemeye devam ettiğine işaret ettiğini vurguladı.

Çin ekonomisinin hükümetin teşvikleri sayesinde istikrar kazanmaya devam ettiğini söyleyen UOB, ABD'ye yapılan ihracatın önden yüklenmesinin de imalat sektörüne kısa vadeli bir destek sağlamış olabileceğini belirtti.

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