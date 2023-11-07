Çin'de dış ticaret şaşırttı
Çin'in ihracatında düşüş hızlandı, ithalat beklenmedik şekilde büyüdü.
Çin'in ihracatındaki düşüş ekim ayında hız kazandı. Bununla birlikte ithalat düşüş de beklenmedik şekilde arttı.
Açıklanan gümrük verilerine göre ülkede ihracat, ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 azaldı. İhracat eylül ayında yıllık bazda yüzde yüzde 6,2 düşmüştü. Ekonomistler ise ihracatın ekimde yüzde 3,3 azalmasını bekliyorlardı.
İthalat ise ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre 3 arttı. Ekonomistler ithalatın yüzde 4,8-5 daralacağını tahmin ediyorlardı. İthalat 11 ay üst üste düşüş gösterdi.
Ekim ayında ticaret fazlası 56,53 milyar dolar oldu.