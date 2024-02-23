Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar geriledi

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, doğrudan yabancı yatırımlar, ocakta 112,71 milyar yuan (yaklaşık 15,86 milyar dolar) düzeyinde gerçekleşti.

Aktüel kullanılan yabancı sermaye miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 azaldı.

Çin'de, 2023'te doğrudan yabancı yatırımlar, 1998'den bu yana ilk kez yıllık bazda düşüş kaydetmişti.

Çin Ticaret Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, doğrudan yabancı yatırımlar, 2023'ün 11 ayında yıllık bazda yüzde 10 gerilemişti.

Net doğrudan yatırım miktarı 30 yılın en düşük seviyesinde

Öte yandan Çin'in 2023 yılı cari işlemler dengesindeki net doğrudan yatırım miktarı da 30 yılın en düşük seviyesinde geriledi.

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi (SAFE) verilerine göre, Çin'e gelen doğrudan yabancı yatırımlar (FDI) ile Çin'in yurt dışına doğrudan yatırımları (ODI) arasındaki fark 33 milyar dolar oldu.

Net doğrudan yatırım miktarı, 2023'te, 2022'ye kıyasla yüzde 80 azaldı.

Küresel jeopolitik belirsizlikler, Batı ülkelerinin Çin ile ekonomik bağımlılığa bağlı riskleri azaltmaya yaklaşımı ve bunun tedarik zincirlerinde yarattığı değişimler, Çin'e gelen doğrudan yabancı yatırımların azalmasını etkileyen faktörler olarak öne çıkıyor.

Öte yandan Çin'de geçen yıl yatırımların planlanması için kritik önem taşıyan açık piyasa bilgisi ile devlet sırrı arasındaki sınırları belirleştiren Casuslukla Mücadele Yasası gibi düzenlemelerin yürürlüğe girmesi, ülkede faaliyet yürüten uluslararası danışmanlık şirketlerinin ofislerine yapılan baskınlar, yabancı yatırımcıları tedirgin ediyor.