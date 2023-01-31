Çin'de ekonomik aktivite yeniden canlandı

Çin'de ekonomik aktivite, COVID-19 tedbirlerin gevşetilmesi ile birlikte Ocak ayında büyümeye geri döndü.

Ulusal İstatistik Bürosu tarafından hazırlanan resmi imalat PMI Ocak ayında, Aralık ayındaki 47,0 puandan, 50,1 puana yükseldi. Ekonomistler ise imalat PMI'nın 48,0 puanda kalarak daralmaya işaret etmeye devam etmesini bekliyorlardı.

Hizmetler sektöründeki aktiviteyi ölçen imalat dışı PMI, Ocak ayında imalat sektörüne göre çok daha güçlü bir büyüme ortaya koydu. Ekonominin yeniden açılması ile imalat dışı PMI Aralık ayındaki 41,6 puandan 54,4 puana çıktı.

İmalat PMI ve imalat dışı PMI, Eylül ayından bu yana 50 puan olan başa baş seviyesinin altında kalarak ekonomik aktivitede daralmaya işaret ediyorlardı.

Resmi bileşik PMI da Ocak ayında Aralık ayındaki 42,6 puandan 52,9 puana yükseldi.

Caixin tarafından hazırlanan ve daha çok küçük şirketleri ve sahil bölgelerini merkezine alan imalat PMI 1 Şubat'ta açıklanacak.