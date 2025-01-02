  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Çin'de ekonomik ivme iyileşmiş görünüyor
Takip Et

Çin'de ekonomik ivme iyileşmiş görünüyor

Çin'in genel ekonomik ivmesi, fabrika faaliyetlerindeki yavaşlamaya rağmen hizmetler ve inşaat sektörlerindeki daha hızlı büyümenin etkisiyle iyileşmiş göründüğü belirtilirken, PMI verilerinde dengelenme görüldü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çin'de ekonomik ivme iyileşmiş görünüyor
Takip Et

Capital Economics ekonomisti Gabriel Ng, Çin'in genel ekonomik ivmesi, fabrika faaliyetlerindeki yavaşlamaya rağmen hizmetler ve inşaat sektörlerindeki daha hızlı büyümenin etkisiyle iyileşmiş göründüğünü söyledi.

Ng, son PMI verilerinin hizmet ve inşaat sektörlerindeki daha hızlı büyümenin imalat sektöründeki zayıf performansı dengelediğine işaret ettiğini belirtti.

Ng, 2024'ün sonuna doğru artan politika desteğinin büyümeye kısa vadeli bir destek sağladığını ve bunun Capital Economics'in 4. çeyrekte çeyreklik GSYH büyümesinde hızlanma beklentisiyle uyumlu olduğunu vurguladı.

Çin'de imalat sektörü aktivitesi genişleme seyrini sürdürdüÇin'de imalat sektörü aktivitesi genişleme seyrini sürdürdüKüresel Ekonomi
İmalat 8 ayın zirvesinde: Daralma yavaşladıİmalat 8 ayın zirvesinde: Daralma yavaşladıEkonomi
Almanya'da imalat PMI durgunluktan çıkma ümidi vermediAlmanya'da imalat PMI durgunluktan çıkma ümidi vermediEkonomi
Euro Bölgesi'nde imalat sanayi aralıkta zayıfladıEuro Bölgesi'nde imalat sanayi aralıkta zayıfladıKüresel Ekonomi
Küresel Ekonomi
Euro Bölgesi'nde imalat sanayi aralıkta zayıfladı
Euro Bölgesi'nde imalat sanayi aralıkta zayıfladı
Küba'nın resmen BRICS ortak ülkesi olduğu açıklandı
Küba'nın resmen BRICS ortak ülkesi olduğu açıklandı
ABD ekonomisi yeni yıla "borç limiti" gündemiyle başlıyor
ABD ekonomisi yeni yıla "borç limiti" gündemiyle başlıyor
Amazon çalışanları ofise dönüyor! Uzaktan çalışma sona erdi
Amazon çalışanları ofise dönüyor! Uzaktan çalışma sona erdi
Singapur'un ekonomik büyümesi 2024 yılında hızlandı
Singapur'un ekonomik büyümesi 2024 yılında hızlandı
Macau'nun kumar gelirleri 2024’te arttı
Macau'nun kumar gelirleri 2024’te arttı