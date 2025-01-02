Çin'de ekonomik ivme iyileşmiş görünüyor

Capital Economics ekonomisti Gabriel Ng, Çin'in genel ekonomik ivmesi, fabrika faaliyetlerindeki yavaşlamaya rağmen hizmetler ve inşaat sektörlerindeki daha hızlı büyümenin etkisiyle iyileşmiş göründüğünü söyledi.

Ng, son PMI verilerinin hizmet ve inşaat sektörlerindeki daha hızlı büyümenin imalat sektöründeki zayıf performansı dengelediğine işaret ettiğini belirtti.

Ng, 2024'ün sonuna doğru artan politika desteğinin büyümeye kısa vadeli bir destek sağladığını ve bunun Capital Economics'in 4. çeyrekte çeyreklik GSYH büyümesinde hızlanma beklentisiyle uyumlu olduğunu vurguladı.