Çin’de ekonomiye destek yılbaşından sonraya mı kaldı?

Goldman Sachs analisti Yuting Yang, pazar günü yayımladığı notta hükümetin geniş kapsamlı politika desteğini gelecek yılın ilk çeyreğine kadar erteleyebileceğini belirtti.

Yang, bu yılki büyüme hedefinin genel olarak ulaşılabilir göründüğünü ifade etti.

Analist ayrıca, yürütülen “anti-involution” kampanyasının özellikle üst akım sektörlerdeki deflasyonist baskıyı hafifletmeye yardımcı olabileceğini söyledi.

Çin ekonomisi ivme kaybetmeye devam ediyor

Capital Economics'ten Zichun Huang, Çin'in en son satın alma yöneticileri endekslerinin ekonomide devam eden momentum kaybına işaret ettiğini belirtti.

Huang, yeni siparişlerdeki artışın gerçek bir dış talep toparlanmasından ziyade kısmen ABD-Çin ticaret ateşkesinden kaynaklanan bir destek yansıtabileceğini ifade etti. Çinli limanlardaki konteyner hareketlerinin çok az değiştiğini ve talebin iyileşme gösterdiği ölçüde bile bunun yüksek envanter seviyeleri nedeniyle üretimi desteklemek için fazla bir katkı sağlamadığını ekledi.

Resmi bileşik satın alma yöneticileri endeksi, pandemi hariç tutulduğunda 2008 mali krizinden bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Capital Economics, önümüzdeki yıl büyümenin zayıf kalmasını bekliyor. Huang, mali desteğin hayal kırıklığı yaratabileceğine ve ticaret ağırlıklı yuan değer kazancının ABD-Çin ateşkesinden gelen desteğin büyük kısmını dengeleyebileceğine dikkat çekti.

Analistler, ekonomik toparlanma için yapısal reformlar ve iç talep canlandırıcı önlemlerin önem kazandığını vurguluyor.