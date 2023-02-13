Çin'de elektrik araç şarj noktaları 5,2 milyona ulaştı

Ulusal Enerji İdaresi (NEA) tarafından açıklanan verilere göre, Çin'in elektrikli araçlar (EV) için şarj noktalarının sayısının 2022'de 2021'e göre ikiye katlanarak 5,2 milyona çıktığı açıklandı.

İdare, toplam içinde özel şarj noktalarının 2021'e göre 1,9 milyondan fazla artarak 3,4 milyona ulaştığını, halka açık şarj noktalarının ise 650.000 artışla 1,8 milyona ulaştığını aktardı.



Çin'de 3.000'den fazla şirket elektrikli araçların şarj operasyonlarına yönelik yatırım yapıyor ve işletiyor, 17 firmanın her biri 10.000'den fazla noktada şarj istasyonuna sahip.

Geçen yıl elekrikli araç şarjı için enerji tüketimi toplamı 40 milyar olarak açıklanmıştı.

Çin Binek Araç Birliği, başta elektrikli araçlar olmak üzere yeni enerjili araba satışlarının 2023'te 8,5 milyon adede ulaşmasını ve bu satışların toplam yeni araç satışlarının yüzde 36'sını oluşturmasını bekliyor.