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Çin'de elektrik tüketimi yüzde 8,6 arttı

Çin'de elektrik tüketimi, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,6 artış kaydetti.

Haber Merkezi
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Çin'de elektrik tüketimi yüzde 8,6 arttı
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Ulusal Enerji İdaresi, Şubat 2025 dönemine ait elektrik tüketimi verilerini açıkladı. Elektrik tüketimi, şubatta yıllık bazda yüzde 8,6 artışla 743,4 milyar kilovatsaate ulaştı.

Elektrik tüketimi, tarım, ormancılık ve madencilik gibi ham madde üreten birincil iş kollarında yüzde 10,2, imalat sektörünü içeren ikincil iş kollarında yüzde 12,4 ve hizmetler sektörünü kapsayan üçüncül iş kollarında yüzde 9,7 arttı.

Hane halkı elektrik tüketimi ise yüzde 4,2 azaldı.

Ülkedeki elektrik tüketimi, yılın ilk 2 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artışla 1,55 trilyon kilovatsaate ulaştı.

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